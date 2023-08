Το μέγεθος της πύρινης καταστροφής αλλά και τις τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη που καίει για 5η μέρα αποκαλύπτουν εικόνες από τον αμερικανικό δορυφόρο Maxar Technologies.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η πορεία των πυροσβεστικών αεροσκαφών πάνω από τη θάλασσα και οι καπνοί που έχουν καλύψει την περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt

— Maxar Technologies (@Maxar) August 22, 2023