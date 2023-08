Οι μετοχές του γεωργικού κλάδου ξεπερνούν τις αντίστοιχες παγκόσμιες μετοχές αυτό το τρίμηνο καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος προστατευτισμός ανεβάζουν τις τιμές των τροφίμων. Και σύμφωνα με κάποιους επενδυτές η έκθεση στον κλάδο αποτελεί ένα καλό αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg, ο δείκτης που παρακολουθεί τις συνολικές αποδόσεις από επιλεγμένους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων έχει ξεπεράσει τον ευρύτερο παγκόσμιο δείκτη MCSI κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές Ιουλίου Ο κλάδος ξεπέρασε τις επιδόσεις του, καθώς ο δείκτης τιμών των βασικών προϊόντων διατροφής σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 16 μηνών τον περασμένο μήνα.

Ενδείκνυται κάποια έκθεση σε μετοχές τροφίμων, παρόμοια με αυτή που δίνεται συνήθως στον τομέα του πετρελαίου, ως μορφή ασφάλισης, υπογράμμισε στο Bloomberg, ο Marc Elliott, ειδικός επενδύσεων μετάβασης στην ενέργεια στην Union Bancaire Privee στη Γενεύη. «Η επένδυση σε γεωργικούς τίτλους είναι ίσως ένας καλός τρόπος αντιστάθμισης έναντι της κλιματικής αλλαγής και ορισμένων γεωπολιτικών κινδύνων».

Νέοι και παλιοί κίνδυνοι

Μεταξύ των παραγόντων που οδηγούν ψηλότερα τις τιμές των τροφίμων ήταν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη και την Κίνα, ο ασυνήθιστα ξηρός καιρός στην Ταϊλάνδη, η απόφαση της Ρωσίας να καταργήσει τη συμφωνία σιτηρών με την Ουκρανία και η κίνηση της Ινδίας να απαγορεύσει ορισμένες εξαγωγές ρυζιού.

Και υπάρχουν πολλοί επιπλέον λόγοι για να πιστεύουμε ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2023 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η κρίση του εφοδιασμού τροφίμων είναι μία από τις τέσσερις κορυφαίες απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος φέτος.

«Με τις καιρικές συνθήκες να γίνονται πιο ασταθείς, η άποψή μας είναι ότι οι τιμές των τροφίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Peter Garnry, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη Saxo Bank AS στην Κοπεγχάγη. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για τον κλάδο και ακόμη και οι εξαγορές θα επιταχυνθούν, είπε.

Μηχανήματα, Λιπάσματα

Μεταξύ αυτών που θα ωφεληθούν από τον πληθωρισμό των τροφίμων θα είναι εταιρείες που παράγουν δραστηριοποιούνται στον γεωργικό κλάδο και διαθέτουν προϊόντα όπως εξοπλισμό και λιπάσματα, σύμφωνα με τους διαχειριστές επενδύσεων Lombard Odier.

Ο αγρότης έχει κερδίσει από τον ήπιο πληθωρισμό των εμπορευμάτων και είναι πρόθυμος να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του, υπογράμμισε ο Conor Walsh, διαχειριστής κεφαλαίων για νέα συστήματα τροφίμων στο Lombard Odier στο Λονδίνο. «Εταιρείες όπως η Deere & Co., η AGCO Corp. και η CNH Industrial έχουν όλες τοποθετηθεί καλά σε αυτό το περιβάλλον».

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις λειτουργούν επίσης υπέρ του κλάδου, πρόσθεσε.

«Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αυξημένη ζήτηση με βιώσιμο τρόπο. Οι αγορές μετοχών αρχίζουν να βλέπουν πρώιμα σημάδια ανάπτυξης σε τομείς που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν τρόφιμα πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα».

Παραγωγοί Τροφίμων

Από την πλευρά της η BNP Paribas Asset Management λέει ότι ευνοεί τις μετοχές που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία τροφίμων, καθώς μέχρι στιγμής έχουν κάνει καλή δουλειά μετακυλίοντας τον πληθωρισμό στους πελάτες τους.

Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί στην Ασία «θα πρέπει να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών», δήλωσε ο Minyue Liu, ειδικός επενδύσεων για μετοχές της Ασίας και της Μεγάλης Κίνας στην BNP Paribas Asset στο Χονγκ Κονγκ.

Ταυτόχρονα -πρόσθεσε- οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να παρέμβουν για να ελέγξουν τις τιμές, ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων μπορεί να περιορίσει την αύξηση του όγκου και τις εξαγωγές.

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρυζιού στον κόσμο, απαγόρευσε την εξαγωγή πολλών ποικιλιών ρυζιού τον Ιούλιο για να προστατεύσει τις εγχώριες προμήθειες. Αυτό ώθησε τις τιμές του εμπορεύματος εκτός της χώρας και πυροδότησε παγκόσμιες εντάσεις στις αγορές τροφίμων. Οι έμποροι ανησυχούν ότι η ζάχαρη θα είναι η επόμενη που θα αντιμετωπίσει περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ορισμένες από τις μετοχές εμπορίας τροφίμων που μπορεί να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές περιλαμβάνουν την GrainCorp Ltd. της Αυστραλίας, την Wilmar International Ltd. που είναι εισηγμένη στη Σιγκαπούρη, την Ινδική Shree Renuka Sugars Ltd. και την παραγωγό ρυζιού KRBL Ltd.

Σούπερ μάρκετ

Όπως γράφει το Boomberg, άλλες εταιρείες που πρόκειται να επωφεληθούν από τον πληθωρισμό των τροφίμων μπορεί να είναι τα σούπερ μάρκετ και οι εκπτωτικοί λιανοπωλητές, σύμφωνα με την Janus Henderson Investors.

«Η πτώση στην κατανάλωση είναι ένα στοιχείο, καθώς οι καταναλωτές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με έναν περιορισμένο προϋπολογισμό», σχολίασε ο Stephen Payne, διαχειριστής κεφαλαίων στο Λονδίνο. Και επεσήμανε ότι τα σούπερ μάρκετ, οι κατασκευαστές ιδιωτικών ετικετών και οι έμποροι λιανικής πώλησης με έκπτωση «έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους στις πωλήσεις ιδιόκτητης ετικέτας από τις πωλήσεις επώνυμων προϊόντων».

Αλυσίδες εκπτωτικών καταστημάτων όπως η τουρκική BIM Birlesik Magazalar AS, η ρωσική Magnit PJSC και η πορτογαλική Jeronimo Martins SGPS SA έχουν κερδίσει περισσότερο από 15% φέτος και κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων σε έναν δείκτη λιανοπωλητών τροφίμων που καταρτίστηκε από το Bloomberg Intelligence.