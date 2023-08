Στην καταδίκη των επιθέσεων κατά μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών από τουρκοκυπρίους στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα, προχώρησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, σε μήνυμά της στο Twitter έγραψε: «Καταδικάζω σθεναρά τις επιθέσεις κατά της δύναμης κυανόκρανων του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκύπριους. Οι απειλές και οι επιθέσεις κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες.

Η ΕΕ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή του ΟΗΕ στην Πράσινη Ζώνη και να απέχει από πράξεις που κλιμακώνουν την ένταση».

I strongly condemn the attacks on @UN_CYPRUS peacekeepers by Turkish Cypriot personnel.

Threats and assaults on UN peacekeepers are unacceptable.

The EU also calls on the Turkish Cypriot side to respect the UN mission’s mandate in the buffer zone and refrain from actions that… https://t.co/GWxDc2MRQ8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023