Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που η Selena Gomez μοιράστηκε πρωτότυπη μουσική με τους θαυμαστές της, καθώς την απασχολούσαν έντονα ο ρόλος της στο «Only Murders in the Building» και τα άλλα κινηματογραφικά της εγχειρήματα. Τώρα, η Gomez επιβεβαιώνει ότι το νέο της άλμπουμ είναι στα σκαριά, ενώ ανακοίνωσε και την κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο «Single Soon», για τις 25 Αυγούστου μέσω της Interscope Records.

Y’all have been asking for new music for a while. Since I’m not quite done with SG3, I wanted to put out a fun little song I wrote a while back that’s perfect for the end of summer. SINGLE SOON. August 25th. Presave it now. 😘 https://t.co/wal44m2ISS pic.twitter.com/g0kEdUHMnc

Το «Single Soon» έρχεται μετά το κορυφαίο remix της Gomez με τον Rema του τραγουδιού «Calm Down», το οποίο πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες στο Hot 100 του Billboard, κατακτώντας την 3η θέση.

Η Gomez ανακοίνωσε το νέο single στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ.

«Όλοι ζητάτε νέα μουσική εδώ και καιρό», έγραψε στη λεζάντα. «Επειδή δεν έχω τελειώσει με το SG3, ήθελα να βγάλω ένα διασκεδαστικό μικρό τραγούδι που έγραψα πριν από λίγο καιρό και είναι τέλειο για το τέλος του καλοκαιριού. «Single Soon». 25 Αυγούστου. Αποθηκεύστε το τώρα».

