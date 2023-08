Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται απομονωμένες κοινότητες του καναδικού βορρά που απειλείται από τις καταστροφικές πυρκαγιές που δεν λένε εδώ και μήνες να κοπάσουν.

Σχεδόν 168.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στον Καναδά αφότου ξεκίνησαν οι πυρκαγιές που καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ. Στα Βορειοδυτικά Εδάφη, που καταμετρούν περισσότερες από 230 ενεργές πυρκαγιές, περίπου το 15% του πληθυσμού έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής, με στρατιωτικά αεροπλάνα δηλ. περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Με εκατοντάδες χιλιόμετρα να χωρίζουν το ένα από το άλλοι, τα χωριά αυτά είναι «ιδιαίτερα δύσκολο» να εκκενωθούν διά ξηράς, εξηγεί ο Μάικ Γουέστγουικ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως ένα απόσπασμα 120 στρατιωτών αναπτύχθηκε την Τρίτη προκειμένου να διευκολύνει τις αεροπορικές εκκενώσεις. O υπουργός Εθνικής Άμυνας του Καναδά Μπιλ Μπλερ δήλωσε ότι η αεροπορία θα βοηθήσει με τις προσπάθειες πυρόσβεσης, στις αεροπορικές μεταφορές, στον σχεδιασμό, συντονισμό και στην επιμελητεία της εκκένωσης των πυρόπληκτων περιοχών.

📍 Northwest Territories: We stand with the people of the Northwest Territories as they deal with serious wildfires. In response to a request for assistance, the @CanadianForces will help with firefighting efforts, air transportation, and planning, coordination and logistics. https://t.co/rjH62hyGww — Bill Blair (@BillBlair) August 12, 2023

Λιώνουν τα ελαστικά τους δρόμους από τη θερμοκρασία

Κάτοικος μιας κοινότητας περίπου 2.250 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται τώρα υπό εντολή εκκένωσης, ο Τζόρνταν Έβοϊ, 28 ετών, ήλπιζε να εγκαταλείψει την κατοικία του με αυτοκίνητο για να καταφύγει στη γειτονική περιφέρεια Αλμπέρτα, όμως μια σημαντική δασική πυρκαγιά τον ανάγκασε τη Δευτέρα να αλλάξει γνώμη και να διαφύγει με στρατιωτικό αεροπλάνο.

«Δεν μπορούσα να δω τίποτα μπροστά μου (…) Δεν υπήρχε πλέον δίκτυο, άρα κανένας τρόπος να ξέρω πού βρισκόμουν, ήταν ακόμη περισσότερο αγωνιώδες», λέει στο AFP.

Ο Έβοϊ φοβόταν πως τα ελαστικά του φορτηγού του θα «έλιωναν» από τη ζέστη. «Ο αυτοκινητόδρομος είχε καταβροχθιστεί από τις φλόγες, ήταν η πιο τρομακτική στιγμή στη ζωή μου», είπε ακόμη.

Μετά την περιφερειακή πρωτεύουσα Γελοουνάιφ το βράδυ της Δευτέρας, η οποία απειλείτο από πυρκαγιά που έφθασε 20 χιλιόμετρα από την είσοδο της πόλης, ήταν η σειρά των αρχών των Βορειοδυτικών Εδαφών (TNO) να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης το βράδυ της Τρίτης (πρώτες ώρες της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας).

The BC Wildfire Service continues to respond to the Crater Creek wildfire (K52125) and the Gillanders Creek wildfire (K51680), both which are located southwest of Keremeos. pic.twitter.com/0NYPMVTBTD — BC Wildfire Service (@BCGovFireInfo) August 16, 2023

«Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία και οι ανάγκες επί του εδάφους αλλάζουν γρήγορα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

«Είμαστε σε κατάσταση κρίσης και η κυβέρνησή μας χρησιμοποιεί όλα τα μέσα [που έχει] στη διάθεσή της», δήλωσε η περιφερειακή υπουργός Περιβάλλοντος Σέιν Τόμσον, υπογραμμίζοντας πως αυτό επιτρέπει στην τοπική κυβέρνηση να «έχει πρόσβαση σε πόρους και να τους αναπτύξει».

«Ραγίζει η καρδιά μου όταν σκέπτομαι τους ανθρώπους στα TNO που αγωνίζονται με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές», δήλωσε από την πλευρά του ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στο δίκτυο X (πρώην Twitter).

My heart breaks for the people of the Northwest Territories, who are dealing with devastating wildfires. On Saturday, we approved the territory's request for federal assistance and @CanadianForces are mobilizing to provide support – we'll continue to be here for you. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 15, 2023

Η γειτονική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, η οποία έχει επίσης πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές, κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, για πρώτη φορά φέτος στον Καναδά, δήλωσε την Τρίτη στο AFP το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στην πόλη Λίτον ο υδράργυρος έφθασε τη Δευτέρα τους 41,4 βαθμούς Κελσίου, δύο χρόνια αφότου οι πυρκαγιές έσπειραν τον όλεθρο έπειτα από έναν πρωτόγνωρο «θόλο ζέστης» με 49,6 βαθμούς Κελσίου, ιστορικό ρεκόρ για τον Καναδά.

Ο Καναδάς, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης, θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη, βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα η ένταση και η συχνότητα των οποίων αυξάνονται εξαιτίας της κλιματικής υπερθέρμανσης.

Πηγή: ert.gr