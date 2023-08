Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/8) στις 16:16 στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, εντοπίζεται περίπου 108 χιλιόμετρα νότια της Αττάλειας της Τουρκίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 30 χιλιόμετρα.

