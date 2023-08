Σεισμός 5,4 βαθμών έπληξε την ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες και καταρρεύσεις εκατό και πλέον κτιρίων.

Ο σεισμός καταγράφθηκε στις 02:33 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:33 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας], 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέτσου, στην επαρχία Σαντόνγκ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

10 people were injured after a 5.5-magnitude earthquake struck Dezhou in East China’s #Shandong Province on Sunday morning. So far, 74 houses have collapsed. pic.twitter.com/LLB6tCkYtX

— Global Times (@globaltimesnews) August 5, 2023