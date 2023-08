Σκηνές βγαλμένες από άλλες, σκοτεινές εποχές, εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, μετά από «επιδρομή» χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι σοκαριστικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί σε ερασιτεχνικά βίντεο και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, είχαν ως αποτέλεσμα ένα νεκρό οπαδό της ελληνικής ομάδας από πολλαπλές μαχαιριές, καθώς και συνολικά οκτώ τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες.

08.08.2023, Street fight, AEK Athens🇬🇷 (from left) vs BBB (Dinamo Zagreb, right🇭🇷) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/TINYrMUYDP

Την ίδια ώρα ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονίας του 22χρονου ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο και στο γήπεδο της ΑΕΚ αλλά και στο νοσοκομείο κι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς είναι άγνωστο το εάν θα διεξαχθεί ο αγώνας ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για σήμερα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Οι σκηνές τρόμου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ «Opap Arena» σοκάρουν.

Ο νεκρός Έλληνας οπαδός της ΑΕΚ που τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μόλις 22 ετών. Από τους οκτώ συνολικά τραυματίες, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από χτύπημα με πέτρα, νοσηλεύεται ένας 17χρονος Κροάτης. Πληροφορίες κάνουν αναφορές ακόμα και για τραυματισμό ενός 13χρονου κοριτσιού.

Ο νεαρός Έλληνας διακομίσθηκε μαζί με άλλους οπαδούς στον Ερυθρό Σταυρό, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά από μαχαίρι και δυστυχώς τα ξημερώματα της Τρίτης (08/08), υπέκυψε στα τραύματα του.

Κατά την διάρκεια των άγριων επεισοδίων έγιναν συνολικά 96 συλλήψεις και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου και ανακρίνονται.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

