Ίος. Ένα νησί το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τα ξέφρενα πάρτι και την νεολαία και λιγότερο με το φυσικό κάλλος που άλλωστε έχουν όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το αφήγημα αυτό φιλοδοξεί να αλλάξει ο Όμιλος Calilo και ο επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος. Ειδικότερα, ο Όμιλος επιθυμεί την τουριστική ανάπτυξη της Ίου με επίκεντρο το ίδιο το νησί, την προστασία αυτού και την ανάδειξή του σε έναν βιώσιμο τουριστικό προορισμό.

Ήδη ο τουριστικός Όμιλος διαθέτει στο νησί δύο ξενοδοχεία το Calilo και το Αγκαλιά, και τα club Pathos, Steps, και Erego, με την δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Ιο να χωρίζεται σε τρεις στρατηγικές επενδύσεις στις περιοχές Πικρί Νερό, Κουμπάρα και Λουκά-Παπά. Οι επενδύσεις στις περιοχές Κουμπάρα και Λούκας-Παπάς αφορούν την επέκταση του ξενοδοχείου Αγκαλιά και του Calilo αντίστοιχα, ενώ αυτή στο Πικρί νερό αφορά νέα επένδυση για τη δημιουργία ενός τουριστικού παραθεριστικού χωριού.

Συνολικά, οι τρεις στρατηγικές επενδύσεις, αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 370 άμεσες και περίπου 1000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Άγγελος Μιχαλόπουλος σε πρόσφατη παρουσίαση των στρατηγικών επενδύσεων του Ομίλου στην Ίο «εμείς θέλουμε να κάνουμε στο νησί ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης και να αποφύγουμε εκείνο της βάναυσης καταστροφικής ανάπτυξης. Ποτέ δεν περίμενα ότι σε 5 χρόνια θα είχαμε την επιτυχία που έχουμε. Μέχρι πριν πέντε χρόνια το νησί ήταν γνωστό μόνο στις παρέες των νέων που ξενυχτούσαν στις παραλίες. Εμείς ωφεληθήκαμε από την αποτυχία του νησιού να αγκαλιάσει άλλη κατηγορία τουριστών». Η σύζυγος του κ. Μιχαλόπουλου, Βασιλική Πετρίδου χαρακτηρίζει τις εν λόγω επενδύσεις ως ένα «project αγάπης», που αποτελεί μια απάντηση στα νησιά που πάσχουν από υπερτουρισμό.

Το όραμα του Ομίλου αντιστρατεύεται την ανεξέλεγκτη κατάτμηση γης και την άναρχη-διάσπαρτη ανοικοδόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και προωθεί την ήπια τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά του νησιού, με στόχο να προσελκύσει υψηλού επιπέδου τουρίστες: «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ομορφιά της Ίου και να “ανοίξουμε το νησί” σε περισσότερους τουρίστες από όλο τον κόσμο, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ομορφιά του», προσθέτει κ. Μιχαλόπουλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μιχαλόπουλος έχει αποκτήσει εκτάσεις που αντιστοιχούν στο 25% του νησιού, με τη δόμηση των επενδύσεων να αφορά μόνο το 1% των εν λόγω εκτάσεων.

Στο επίκεντρο η πράσινη οικονομία

Οι επενδύσεις σχεδιάζονται με βάση τις βασικές αρχές της πράσινης οικονομίας και διαχειρίζονται βιώσιμα τους φυσικούς πόρους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις του είναι συμβατές με τις αρχές της αειφορίας και επιβαρύνουν στα όρια του ανεκτού την Φέρουσα Ικανότητα του νησιού, o Όμιλος έχει προχωρήσει στην καταγραφή και μέτρηση της επίδρασης που θα έχουν οι επενδύσεις του στην τουριστική ανάπτυξη, τη χωρητικότητα γης και δόμησης, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον και στις τεχνικές υποδομές (ανάγκες νερού, ενέργειας, απορρίμματα κ.α.) στο νησί.

Η μελέτη Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας, δηλαδή αθροιστικά η επίδραση και των τριών στρατηγικών επενδύσεων, επιβεβαιώνει ότι η επιβάρυνση είναι ελάχιστη, όσον αφορά τόσο στις περιοχές επέμβασης και στις ζώνες άμεσης επιρροής, όσο και στο νησί της Ίου συνολικά.

Μάλιστα, με στόχο την παρακολούθηση και προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του νησιού και τη μέτρηση και καταγραφή των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, Όμιλος πρόκειται να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο όπου θα παρατίθενται όλοι οι σχετικοί δείκτες και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ανά πάσα στιγμή τη συνέπεια του Ομίλου σε σχέση με τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο και σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, στην περιοχή προστασίας στο Πικρί Νερό, που συνορεύει με το Καταφύγιο Άγριας Ζωής,ο Όμιλος δεσμεύεται για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Πτηνών (bird-watching) σε συνεργασία με εξειδικευμένη ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί το καθεστώς προστασίας τους. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους περιβαλλοντολόγους και Περιβαλλοντική Οργάνωση σχεδιάζει τη σύσταση παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εξέλιξης των υγροβιοτόπων του νησιού μέσα στο χρόνο και των ενδεχόμενων συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το ξενοδοχείο Calilo

Με το όνομα του να προέρχεται από την αρχή του εμπνευστή του Άγγελου Μιχαλόπουλου «Θα δημιουργήσω μια ζωή που μπορώ να ερωτευτώ – Create A LIfe you can fall in LOve with», το Calilo βρίσκεται στην παραλία Παπά στο Μαγγανάρι και αποτελεί ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων που εμπεριέχει την πεμπτουσία του κ. Μιχαλόπουλου, που πέρα από επιχειρηματίας είναι και είναι ένας αυτοδίδακτος συγγραφέας, γλύπτης και ζωγράφος, του οποίου η κύρια έμπνευση είναι η ανθρώπινη φύση και τα διδάγματα που αντλούνται από τη μελέτη της.

Με το μάρμαρο να κυριαρχεί ως υλικό, το εν λόγω ξενοδοχειακό συγκρότημα με πάνω από 30 σουίτες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια γκαλερί με έργα τέχνης, με κάθε γωνιά του να προκαλεί τον επισκέπτη να σταματήσει και να αναρωτηθεί για το μήνυμα που εκπέμπει κάθε γλυπτό-δημιουργία του κ. Μιχαλόπουλου.

Κεντρικό μήνυμα η αγάπη, με αναρίθμητες καρδιές να βρίσκονται σχεδόν παντού στους χώρους του ξενοδοχείου. Ζωηρά χρώματα, θετικά μηνύματα σε μορφή quote στους τοίχους και κρεμαστές κούνιες πάνω από τις πισίνες φιλοδοξούν να παρασύρουν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι αισιοδοξίας, μακριά από τα αρνητικά συναισθήματα και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το εστιατόριο Ches του ξενοδοχείου προσφέρει και «γευστικά» ταξίδια στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, καθώς το μενού, που επιμελείται ο σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης, εμπεριέχει αντιπροσωπευτικά πιάτα για την Μήλο, την Τήνο και άλλα νησιά.