Οι εικόνες που έρχονται από τη Γερμανία σίγουρα δεν θυμίζουν καλοκαίρι. Μια καταιγίδα άφησε μεγάλες ποσότητες από χαλάζι στους δρόμους της πόλης Ρόιτλινγκεν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Οι δρόμοι «ντύθηκαν» στα λευκά με τους τοπικούς αξιωματούχους να υπολογίζουν ότι το χαλάζι είχε πάχος 30 εκατοστά. Ακόμα και τα εκχιονιστικά βγήκαν στους δρόμους για να απομακρύνουν τις τεράστιες ποσότητες που είχαν καλύψει το οδόστρωμα.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc

— Frank (@FrankReich9) August 5, 2023