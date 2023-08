Σοκ και δέος προκαλεί το άρθρο του Euronews για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα που κάνει λόγο για καταστροφικά αποτελέσματα και μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Η έκταση που κάηκε, αναφέρει το άρθρο είναι μεγαλύτερη από το Λονδίνο. Το άρθρο παραθέτει στοιχεία που περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει λάβει πλέον τρομακτικές διαστάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή παρακολούθησης της ατμόσφαιρας Copernicus, οι φωτιές απελευθέρωσαν στην ατμόσφαιρα ένα μεγατόνο (ένα εκατομμύριο τόνους) εκπομπών CO2! Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με τη ρύπανση που παράγεται από την κίνηση 222.5000 αυτοκινήτων σε ένα χρόνο, 500.000 κιλά άνθρακα που καίγονται ή 2,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που καταναλώνονται. Θα πρέπει να προστεθούν σε αυτά τα σοκαριστικά στοιχεία, οι δύο νεκροί του Canadair, η καταστροφική έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών στην 111 Πτέρυγα Μάχης, οι καμένες περιουσίες και τα νεκρά ζώα, καθώς και η οικονομική ζημιά στον Τουρισμό που προκάλεσε η έξοδος χιλιάδων τουριστών από την Ρόδο.

***

Ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ και κομμωτής διοικητές νοσοκομείων

Γίνεται, όπως μαθαίνω τούτες τις ημέρες μια αξιολόγηση για διοικητές των νοσοκομείων και σας πληροφορώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα ποιος ενδιαφερόμενος κάτοχος πτυχίων ή με μεταπτυχιακό τίτλο (που απαιτείται) θα δεχθεί να πάει σε ένα μικρό νοσοκομείο ενός νησιού ή μιας επαρχιακής πόλης;

Παλαιότερα η κάθε κυβέρνηση διόριζε όποιον ήθελε διοικητή νοσοκομείου (συνήθως αποτυχόντα βουλευτή) και εάν δεν έβρισκε τον κατάλληλο, τη στιγμή που έκρινε πως το νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει ηγεσία, διόριζε κάποιο φιλικό πρόσωπο προς το κόμμα που κυβερνούσε.

Όπως όμως αποκάλυψε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υγείας Γωγώ Οικονομοπούλου ( σε συνέντευξή της στην Καθημερινή) στο παρελθόν διορίστηκαν διοικητές νοσοκομείων κάτοχοι πτυχίου θεολογίας, φυσικής αγωγής, παιδαγωγικών επιστημών και άλλων επαγγελμάτων. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι, όπως λέει η κυρία Οικονομοπούλου, ότι διορίστηκε και ένας κομμωτής διοικητής νοσοκομείου της περιφέρειας. Το μοναδικό προσόν του ήταν ότι ήταν κάτοχος πτυχίου νοσηλευτικής, ωστόσο διορίστηκε διοικητής και παράλληλά λειτουργούσε και το κομμωτήριό του. Θα πείτε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ διόρισε κοτζάμ ιδιοκτήτη… Βουλκανιζατέρ διοικητή νοσοκομείου, ο κομμωτής τους πείραξε; Ο οποίος τέλος πάντων διέθετε και πτυχίο νοσηλευτικής, ενώ αυτός με το βουλκανιζατέρ, δεν είχε καμία σχέση με Υγεία. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι τις τελευταίες δεκαετίες διορίστηκαν ως διοικητές, πρώην πολιτευτές, σύζυγοι πολιτικών, θεολόγοι, γυμναστές ακόμη και μία γραμματέας υπουργού. Το ρουσφέτι όπως καταλαβαίνετε πήγαινε σύννεφο.

***

Όταν ο σμηνίτης Μητσοτάκης γνώρισε τον υποσμηναγό Παπαχρήστου

Η πρώτη συνάντηση του τότε σμηνίτη Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας με τον υποσμηναγό Βασίλη Παπαχρήστου έγινε στην 346 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας στη Λάρισα. Η Μοίρα αυτή βεβαίως με τα χρόνια δεν υπάρχει πια, συγχωνεύτηκε με άλλες, πέρασαν τα χρόνια και να ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε και πάλι χθες τον Βασίλη Παπαχρήστου, υποπτέραρχο (Ι) πια και διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Η συνάντηση έγινε στην Καλαμάτα στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, όπου πήγε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο για να δει τα νέα εκπαιδευτικά αεροπλάνα. Αλλά δεν ξέχασε τον Παπαχρήστου, λέγοντας ότι υπηρέτησε στην 346 μαζί με τον πτέραρχο με τον οποίο γνωρίζονται 32 χρόνια «από τότε που εγώ ως απλός φαντάρος (σ.σ. μάλλον σμηνίτης ήθελε να πει) και αυτός απλός υποσμηναγός που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πολεμική Αεροπορία», είπε.

***

Πότε παραιτείται από υφυπουργός Άμυνας ο Νίκος Χαρδαλιάς

Τέλος του μηνός παραιτείται, μαθαίνω, από υφυπουργός Άμυνας ο Νίκος Χαρδαλιάς για να διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής. Δεν πρόκειται όμως να πληρωθεί η θέση του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η αρμοδιότητα της αμυντικής βιομηχανίας που είχε θα μεταφερθεί στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και οι υπόλοιπες αρμοδιότητες του στον έτερο υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό του, ο κ. Χαρδαλιάς θα τα αξιολογήσει από την αρχή (δεν σημαίνει δηλαδή ότι κατά ανάγκη θα είναι τα ίδια με αυτά που είχε επιλέξει ο κ. Πατούλης) και εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι να αντιπροσωπεύουν όλη την περιφέρεια.

***

ΕΥΠ και Πρόεδρος της Βουλής

Με τον καινούργιο νόμο περί ΕΥΠ, αυτόν που ψηφίστηκε αμέσως μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με το Predator, απαιτείται άδεια από τον Πρόεδρο της Βουλής εάν σκοπεύει η ΕΥΠ να παρακολουθήσει το τηλέφωνο βουλευτή, ή αρχηγού κόμματος. Ρώτησα λοιπόν ευθέως τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα εάν έως τώρα του έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από την ΕΥΠ, τη στιγμή που εισήλθαν νέα πρόσωπα, νέα κόμματα στο Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι απάντησε: «Και αν μου είχε ζητηθεί δεν θα σας το έλεγα»;

***

Το κίνημα της πετσέτας, το Λιμενικό και εκεί όπου σκάει το κύμα

Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνουν οι καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλιών με ομπρέλες και ξαπλώστρες στην Πάρο, τη Νάξο, τη Σέριφο (τελευταίως και στα Χανιά) και άλλα νησιά, που ξεκίνησε από το λεγόμενο «κίνημα της πετσέτας». Πέρα από την Πάρο, όπου το «κίνημα της πετσέτας», δηλαδή η ομάδα πολιτών που αγωνίζεται για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, κατέγραψε την πρώτη του νίκη, πληθαίνουν οι αναφορές και για άλλα νησιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Νάξος, όπου έγινε καταγγελία ότι ιδιώτης απομάκρυνε… βράχια από ακτή. Ποιος όμως είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου; Το Λιμενικό ή η Αστυνομία; Ρώτησα τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε μια πρωτότυπη απάντηση: «Το Λιμενικό είναι υπεύθυνο από την στεριά (εκεί που σκάει το κύμα) έως τη θάλασσα. Και η Αστυνομία μόνον στην στεριά». Αυτά μου είπε, αλλά εγώ θυμήθηκα και τον σερβιτόρο στη Ρόδο που σέρβιρε κολυμπώντας ποτά σε… ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδιο είναι το Λιμενικό.

Αλλά μην νομίζετε ότι το Λιμενικό είναι αρμόδιο μόνον για ότι συμβαίνει στη θάλασσα. Έχει και κάποιες (σημαντικές) αρμοδιότητες στη στεριά, όπως για παράδειγμα έλεγχος στους… ναυαγοσώστες. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά έως τώρα (δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι) έγιναν από το Λιμενικό 2.720 έλεγχοι σε ναυαγοσώστες και βρέθηκαν παράνομοι ή παράτυποι 600. Ο έλεγχος θα ενταθεί γιατί τούτο το καλοκαίρι σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού, κάθε μήνα πνίγονται 52 συνάνθρωποί μας.

***

Κοινή έκκληση των Προέδρων έξι κρατών μελών της ομάδας Arraiolos για την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο

Μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, οι Πρόεδροι της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, κρατών – μελών της ομάδας Arraiolos, προχώρησαν σε κοινή έκκληση, στην οποία υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων από την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο: Ειδικότερα η έκκληση για τη Μεσόγειο: «Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλιματική κρίση είναι εδώ και έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ώστε να μιλάμε πλέον για μια “κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης”.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres χαρακτήρισε την τρέχουσα κρίση ως κατάσταση “παγκόσμιου βρασμού”». Και προσθέτουν ανάμεσα στα άλλα: «Οι επιπτώσεις της είναι ορατές, ιδίως στην περιοχή μας, τη Μεσόγειο, που πλήττεται έντονα και κινδυνεύει άμεσα όχι μόνο από λειψυδρία και έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και από πλημμύρες, εκτεταμένους καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ερημοποίηση. Ακραία φυσικά φαινόμενα καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την καθημερινότητά μας, τον τρόπο ζωής μας».

***

Τι κάνει ένας κεντρικός τραπεζίτης στην Σύρο

Ο Γιάννης Στουρνάρας βρίσκεται σε διακοπές στην Σύρο. Κάθε καλοκαίρι πάει Σύρο και πάντα παίρνει μαζί του τα αγαπημένα του βιβλία. Τούτο το καλοκαίρι ο κεντρικός τραπεζίτης διαβάζει τους «Αφανείς» του Ροϋ Γιάκομπσεν, το βιβλίο της Μαρίας Ηλιού «Μια φιλία στη Σμύρνη» και την «Τάξη του Χρόνου» του Carlo Rovelli, ένα εκθαμβωτικό βιβλίο, όπως λέει σε μετάφραση του Νίκου Αποστολόπουλου. Μετά το διάβασμα κολύμπι, κάθε μέρα κολυμπά για περίπου δύο ώρες. Έτσι περνά τις διακοπές του έως τις 20 Αυγούστου ο κεντρικός τραπεζίτης

***

Ο Φαραντούρης, η ποίηση και η πολιτική επικαιρότητα

Την ποίηση, ενίοτε και την φιλοσοφία, πρόσεξα ότι επιλέγει να επικαλείται στα θερινά τηλεοπτικά πάνελ ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet Νικόλας Φαραντούρης. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που σήκωσε μεγάλο βάρος των τηλεοπτικών αναμετρήσεων τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, ερωτώμενος τις προάλλες για το περίφημο ζεϊμπέκικο που έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας στην Περιφέρεια Αττικής, επικαλέστηκε τα λόγια του γνωστού φιλοσόφου Wittgenstein, «Ethics and aesthetics are one. Ηθική και αισθητική ταυτίζονται».

Ενώ τις προάλλες καλούμενος να σχολιάσει τις αρχαιρεσίες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ανάδειξη υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων (σύμφωνα με πληροφορίες είχε γίνει πρόταση και στον ίδιο), διαβεβαίωσε για την επιτυχή κατάληξη των αρμοδίων οργάνων εντός των ημερών, παραπέμποντας με χιουμοριστική διάθεση στους στίχους από το «Τραγούδι των Συντρόφων» του Κώστα Καρτελιά που τόσο όμορφα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και ερμήνευσε μοναδικά η (συγγενής του) Μαρία Φαραντούρη: «Ιθάκη Για μας το πέλαγο το ξέσκεπο/γεμίσαν με μνηστήρες τα λιμάνια/Ο κόσμος πάντα/βρίσκει καινούργιο βασιλιά/κι εμείς μονάχοι ποιητές/θα μείνουμε…».