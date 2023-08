Οι ταινίες «Super» του Νικόλα Κούλογλου, «Ανορθόδοξος» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, «Έτοιμοι» της Ειρήνης Βιανέλλη, «Midnight Skin» του Μανώλη Μαυρή και «Φῶς ἐκ Φωτός» του Νεριτάν Ζιντζιρία είναι οι πέντε ελληνικές ανάμεσα στις 20 από ολο τον κόσμο που απαρτίζουν το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού.

Θυμίζουμε πως η ταινία που θα αποσπάσει την κορυφαία διάκριση στο Διεθνές Διαγωνιστικό (όπως θα συμβαίνει στο εξής και με την ταινία που θα αποσπά τον Χρυσό Διόνυσο στο Ελληνικό Διαγωνιστικό), θα εξασφαλίσει αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.

Τα μελη της κριτικής επιτροπής της 46ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Δράμας Εύα Στεφανή (Πρόεδρος), σκηνοθέτις, Philip Ilson, καλλιτεχνικός διευθυντής London Film Festival, και Marie–Pauline Mollaret, επικεφαλής short film selection Cannes/κριτικός κινηματογράφου.

Η ομάδα του Διεθνούς προγράμματος με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη, θα παρουσιάσει ταινίες από δεκατρείς χώρες του κόσμου, επιλέγοντας μικρού μήκους που αγαπήθηκαν από διεθνή φεστιβάλ αλλά και ιδιαίτερες παγκόσμιες πρεμιέρες.

«Ταινίες που δεν διστάζουν να πειραματιστούν και να μπλέξουν παιχνιδιάρικα τα κινηματογραφικά στυλ και ύφη, παρουσιάζοντας πολυποίκιλες μορφές αφήγησης: αναμειγνύοντας πραγματικότητα και μυθοπλασία, προσωπικές ιστορίες και συλλογικές αναμνήσεις» επισημαίνει ο Γ. Ζώης.

«Οι ταινίες αυτές είναι ξεχωριστές κινηματογραφικές συνιστώσες ενός δυνατού arthouse cinema με διακριτή ταυτότητα, το οποίο θεωρούμε αναγκαίο υποστήριξης και προβολής στο κοινό, σαν μια μορφή αντίστασης που προάγει τον στοχασμό και αγγίζει βαθιά συναισθήματα μας».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2023 DISFF 46 (οι υπόλοιπες ταινίες)

The Open House, Julieta Lasarte (Ισπανία)

Aqueronte, Manuel Muñoz Rivas (Ισπανία)

The Way Winter Comes, Zichen Wang (Κίνα)

The Blind, Michiel Robberecht (Βέλγιο)

Same Old, Lloyd Lee Choi (Καναδάς)

Hold On For Dear Life, Simone Fiorentino (Ιταλία)

Apostles of Cinema, Darragh Amelia, Gertrude Malizana, Jesse Gerard Moango, Cece Mlay (Τανζανία)

Offline, Daniel Fure Schwarz, Mauritz Brekke Solberg (Νορβηγία)

Teacups, Alec Green, Finbar Watson (Αυστραλία)

Ulises, Félix Brixel (Ισπανία)

Les chenilles, Michelle Keserwany, Noel Keserwany (Γαλλία)

The Silence Of The Banana Trees, Eneos Çarka (Αλβανία)

The River and the Labyrinth, Ian Capillé (Πορτογαλία)

Bed Days, Tatiana Ramos (Πορτογαλία)

The Age Of Innocence, Maximilian Bungarten (Γερμανία)