Πόσο, θεωρείται ότι, απέχουμε από μια Βενετία δίχως νερό στα κανάλια, τις γόνδολες παρκαρισμένες στις γωνιές και τους απεγνωσμένους γονδολιέρηδες ακουμπισμένους στα τεράστια κουπιά τους; Πόσο μακριά είμαστε από μια Βενετία στην οποία η Βασιλική του Αγίου Μάρκου ή άλλα ιστορικά κτίσματα δεν θα υπάρχουν;

Η UNESCO εξέπεμψε ήδη σήμα κινδύνου για την «Επιπλέουσα Πόλη» και πρότεινε την εγγραφή της στη λίστα με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που τελούν υπό απειλή προκειμένου να μπει ένας φραγμός στην ασυδωδία.

Ο ΟΗΕ είχε ήδη καλέσει την ιταλική κυβέρνηση να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα στη διαχείριση των μακροχρόνιων προβλημάτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η «νύμφη» του ιταλικού βορρά εξαιτίας του υπερτουρισμού και της κλιματικής αλλαγής. Μόνο που διαπιστώσεις ήταν εφιαλτικές για όσα θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει και δεν υλοποιήθηκαν ως τώρα.

Η πρόοδος που ανέμεναν οι φορείς έχει εγκλωβιστεί σε τοπικά ή κεντρικά συμφέροντα και το «τσουνάμι» που θα προκληθεί στα νερά των καναλιών εκτιμάται ότι θα είναι σαρωτικό. Μη αναστρέψιμο δε.

Από τη μια η ξηρασία και από την άλλη οι πλημμύρες από τα λίτρα νερού σε ελάχιστες ώρες τρομάζουν τους επιστήμονες, ενόσω ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται διαρκώς και χτίζονται νέες τουριστικές εγκαταστάσεις που επιβαρύνουν το διαμορφωθέν σκηνικό. Ο δήμος δεσμεύτηκε ν’ ακούσει εκ νέου, όχι απαραίτητα να πράξει τα δέοντα, άλλες αρμόδιες αρχές δεν απάντησαν καν σε αντίστοιχη ερώτηση του CNN.

Λογικά η εισήγηση της UNESCO θα εγκριθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και η Βενετία θα βρεθεί δίπλα σε άλλους 56 «θησαυρούς» που κινδυνεύουν εξίσου.

Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι στο σύνολό τους 1.157. Εξ αυτών υπό απειλή τελούν:

Αφγανιστάν

Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley (2003)

Minaret and Archaeological Remains of Jam (2002)

Αυστρία

Historic Centre of Vienna (2017)

Βολιβία (Plurinational State of)

City of Potosí (2014)

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Manovo-Gounda St Floris National Park (1997)

Ακτή Ελεφαντοστού

Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *

Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό

Garamba National Park (1996)

Kahuzi-Biega National Park (1997)

Okapi Wildlife Reserve (1997)

Virunga National Park (1994)

Αίγυπτος

Abu Mena (2001)

Γουινέα

Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *

Ονδούρα

Río Plátano Biosphere Reserve (2011)

Ινδονησία

Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (2011)

Ιράκ

Ashur (Qal’at Sherqat) (2003)

Hatra (2015)

Samarra Archaeological City (2007)

Ιερουσαλήμ (Site proposed by Jordan)

Old City of Jerusalem and its Walls (1982)

Κένυα

Lake Turkana National Parks (2018)

Λίβανος

Rachid Karami International Fair-Tripoli (2023)

Λιβύη

Archaeological Site of Cyrene (2016)

Archaeological Site of Leptis Magna (2016)

Archaeological Site of Sabratha (2016)

Old Town of Ghadamès (2016)

Rock-Art Sites of Tadrart Acacus (2016)

Μαδαγασκάρη

Rainforests of the Atsinanana (2010)

Μάλι

Old Towns of Djenné (2016)

Timbuktu (2012)

Tomb of Askia (2012)

Μεξικό

Islands and Protected Areas of the Gulf of California (2019)

Micronesia (Federated States of)

Nan Madol: Ceremonial Centre of Eastern Micronesia (2016)

Νιγηρία

Air and Ténéré Natural Reserves (1992)

Παλαιστίνη

Hebron/Al-Khalil Old Town (2017)

Palestine: Land of Olives and Vines – Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir (2014)

Παναμάς

Fortifications on the Caribbean Side of Panama: Portobelo-San Lorenzo (2012)

Περού

Chan Chan Archaeological Zone (1986)

Ρουμανία

Roșia Montană Mining Landscape (2021)

Σενεγάλη

Niokolo-Koba National Park (2007)

Σερβία

Medieval Monuments in Kosovo (2006)

Νησιά Σολομώντα

East Rennell (2013)

Συρία

Ancient City of Aleppo (2013)

Ancient City of Bosra (2013)

Ancient City of Damascus (2013)

Ancient Villages of Northern Syria (2013)

Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din (2013)

Site of Palmyra (2013)

Ουγκάντα

Tombs of Buganda Kings at Kasubi (2010)

Ουκρανία

The Historic Centre of Odesa (2023)

Τανζανία

Selous Game Reserve (2014)

ΗΠΑ

Everglades National Park (2010)

Ουζμπεκιστάν

Historic Centre of Shakhrisyabz (2016)

Βενεζουέλα

Coro and its Port (2005)

Υεμένη

Historic Town of Zabid (2000)

Landmarks of the Ancient Kingdom of Saba, Marib (2023)

Old City of Sana’a (2015)

Old Walled City of Shibam (2015)