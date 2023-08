Σε ηλικία 25 ετών πέθανε ο ηθοποιός Angus Cloud, ο οποίος έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του HBO «Euphoria».

Ο Angus Cloud ο οποίος υποδυόταν στη γνωστή σειρά τον έμπορο ναρκωτικών Fezco «Fez» O’Neill, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι της οικογένειάς του στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Angus Cloud αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της, «με την πιο βαριά καρδιά έπρεπε να αποχαιρετήσουμε σήμερα έναν απίστευτο άνθρωπο».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο νεαρός ηθοποιός είχε χάσει τον πατέρα του ο οποίος έδινε «μάχη με τη ψυχική υγεία». «Η μόνη παρηγοριά που έχουμε είναι ότι ξέρουμε ότι ο Άνγκους βρίσκεται πλέον κοντά στον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο καλύτερός του φίλος», σημειώνεται παράλληλα στην ανακοίνωση του θανάτου της οικογένειας η οποία καταλήγει, «ελπίζουμε ο θάνατός του να αποτελέσει μια υπενθύμιση για τους άλλους ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι δεν πρέπει να το παλεύουν σιωπηλά».

Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του Angus Cloud δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο ίδιος είχε αναρτήσει πριν από δυο εβδομάδες μια φωτογραφία με τον πατέρα του στο Instagram. Πηγή από το οικογενειακό περιβάλλον του ηθοποιού αναφέρει ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς Euphoria, «πάλευε με σοβαρές αυτοκτονικές σκέψεις» μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα είχε μετακομίσει στο σπίτι της οικογένειά τους προκειμένου -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- να καταφέρει να ξεπεράσει τη θλίψη του από την απώλεια του πατέρα του. «Έμενε με την οικογένειά του, καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τη θλίψη του », ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η παραγωγός εταιρεία HBO τονίζοντας, «είμαστε απίστευτα θλιμμένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Άνγκους Κλάουντ. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας του HBO και του Euphoria», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει, «εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

