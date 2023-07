Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί η φωτιά στη Χίο που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά στη Χίο βρίσκεται σε ύφεση, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο δύο ελικόπτερα εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις νερού από αέρος ενώ επεμβάσεις σε μικροεστίες μέσα στα καμένα επιχειρούν μέλη της πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες.

Την ίδια ώρα συνελήφθη ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο εξαιτίας του οποίου προέκυψε η φωτιά και ο οποίος διαπιστώθηκε μετά από αλκοτέστ πως βρισκόταν υπό την επήρρεια αλκοόλ.

FIRE near KATAVASI in CHIOS ISLAND, GREECE.

Wind at 9 kt from North. Direction is sea-bound.

It began at around 8pm GMT. UNCONFIRMED theory is caused by a burning car.#Emergency #fire #Greece #Chios #Χίος #φωτια #Φωτιά #news #live #Ελλάς pic.twitter.com/dZpsW1U7xp

