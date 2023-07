Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Sinead O’Connor σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr — The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023



Ο θάνατός της έρχεται 18 μήνες αφότου ο 17χρονος γιος της αυτοκτόνησε, τον Ιανουάριο του 2022.

Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή παγκοσμίως το 1990 με τη συγκλονιστική διασκευή της στο Nothing Compares 2 U του Prince και είχε σημειώσει μια πολύχρονη καριέρα στη μουσική, όμως πάντα πάλευε με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο θάνατος της Sinead O’ Connor καταγράφηκε χθες Τρίτη (25 Ιουλίου) και έγινε γνωστός σήμερα.

Ποια ήταν η Sinead O’Connor

H Sinead O’ Connor γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου.

Οι γονείς της, Σον Ο’ Κόνορ και Μαρί Ο’ Κόνορ χώρισαν όταν η ίδια ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Sinead, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της «Fire on Babylon» αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης, αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Sinead αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο.

Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianan Training Centre. Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική. Το 1983, ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια.

Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το «Ton Ton Macoute», με τη Sinead τραγουδίστρια. Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο.

Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα. Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, «The Lion and the Cobra».

Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το «Nothing Compares 2 U» του Prince. Ωστόσο, το τραγούδι της αντιμετώπισε κατά καιρούς πολλές διαφωνίες ύστερα από δηλώσεις και χειρονομίες τις ίδιας, όπως η χειροτονία της ως ιερέας παρόλο που ήταν γυναίκα με Ρωμαιοκαθολικό υπόβαθρο.