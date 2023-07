Δύσκολη η κατάσταση στη Ρόδο, με το πύρινο μέτωπο να καίει ανεξέλεγκτα. Νωρίτερα οι κάτοικοι στο χωριό Βατί έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλούσε να φύγουν από το χωριό. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βατί, εκκενώστε τώρα προς Λίνδο» έγραφε το μήνυμα.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή οι φλόγες βρίσκονται στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Εκτός από το Βάτι ισχυρές αναζωπυρώσεις καταγράφονται και στο δεύτερο μέτωπο προς το χωριό Γεννάδι, γεγονός που επίσης έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από αέρος και εδάφους.

Υπενθυμίζουμε ότι τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε στον Πταισματοδίκη Ρόδου η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου για την καταστροφή φωτιά που πλήττει το νησί εδώ και επτά μέρες. Ταυτόχρονα δόθηκαν οδηγίες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάθεση της έρευνας σχετικά με τις ευθύνες της φωτιάς σε ανώτερα επιτελικά κλιμάκια.

