Στις 13 Ιουλίου, καθώς η ηγεσία της SAG-AFTRA (Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου και Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το συνδικάτο προχωρά σε απεργία, ο πρόεδρος του, Κόρτνεϊ Μπ. Βανς και η εκτελεστική διευθύντρια Σιντ Γουίλσον συνέταξαν μια επιστολή προς τα 2.700 μέλη της με τις υψηλότερες αμοιβές περιγράφοντας την οικονομική ανάγκη που θα αντιμετωπίσουν πολλά άλλα μέλη κατά τη διακοπή εργασίας.

Dwayne Johnson Contributes ‘Historic’ Donation to SAG-AFTRA Foundation Relief Fund, Says President Courtney B. Vance: ‘It’s a Call to Arms for All of Us’ https://t.co/1WF23v6pHJ

— Variety (@Variety) July 24, 2023