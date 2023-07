Έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό ο οποίος κράτησε κάτι παραπάνω από τέσσερις ώρες, ο Κάρλος Αλκαράθ έκαμψε την αντίσταση του σπουδαίου Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-2, κατακτώντας το δεύτερο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του και πρώτο στο Wimbledon.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen’s Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023