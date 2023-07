Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να προχωρήσει η διαδικασία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το πρωτόκολλο προσχώρησης για τη Σουηδία», είπε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μάλιστα, ο κ. Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «ένα ιστορικό βήμα».

Σημείωσε δε ότι δεν είναι σε θέση να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία έγκρισης της σουηδικής υποψηφιότητας από το τουρκικό κοινοβούλιο, τόνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη δέσμευση και ότι θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Στόλτενμπεργκ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023