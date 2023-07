Πολυκατοικία κατέρρευσε χθες Παρασκευή στη βορειοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, καθώς σωστικά συνεργεία συνέχιζαν μέσα στη νύχτα την αγωνιώδη αναζήτηση για τους παγιδευμένους στα συντρίμμια.

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο μικρά παιδιά, ηλικίας 8 και 5 ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις αρχές.

Τέσσερις ένοικοι κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί, ανέφερε η πολιτική προστασία, ως τις 21:30 χθες Παρασκευή (τοπική ώρα· στις 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η πολυκατοικία βρισκόταν στο προάστιο Ζάνγκα της Χεσίφι, πρωτεύουσας της πολιτείας Περναμπούκο (βορειοανατολικά).

Πλάνα από UAV του πρακτορείου reuters δείχνουν το τετραώροφο κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια, καθώς και πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων να εργάζονται στον τόπο της καταστροφής.

A building collapse in northeast Brazil has killed at least three people. Fire crews are continuing their search for survivors https://t.co/4YtCVbmAdC pic.twitter.com/6Wd1PnJ509

— Reuters (@Reuters) July 8, 2023