Ενα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, χθες, Πέμπτη, 06-07-2023 με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων από τους οποίους τουλάχιστον 18 χρειάστηκε να νοσηλευτούν για τραυματισμούς που ευτυχώς δε θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Το ατύχημα εκτιμάται ως ιδιαίτερα περίπλοκο εξαιτίας της εμπλοκής του διώροφου λεωφορείου και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο χώρο του ατυχήματος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν σχοινιά και σκάλες για να βοηθηθούν οι επιβάτες να κατέβουν από το λεωφορείο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Κάθε φορά που εμπλέκονται δύο λεωφορεία έχεις έναν σημαντικό αριθμό ασθενών που πιθανώς πρέπει να περιθάλψεις», δήλωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης. «Έτσι, βλέποντας τόσους πολλούς ανθρώπους, νομίζω ότι οι μονάδες έκαναν πολύ καλή δουλειά για να τους βγάλουν γρήγορα από το λεωφορείο και να τους μεταφέρουν στους κατάλληλους πόρους».

Δεν απειλούνται ζωές

Δεκαοκτώ ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, αλλά κανένας δεν έχει τραυματισμούς που απειλούν τη ζωή, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της επιχείρησης Paul Hopper εξήγησε ότι «Πολλοί τραυματισμοί είναι απλώς κοψίματα, μώλωπες, γρατζουνιές, μερικά ύποπτα κατάγματα. Κάποιοι τραυματισμοί στο κεφάλι και τον αυχένα επίσης».

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα

Η κατάσταση ακόμη 63 επιβατών πρέπει να αξιολογηθεί από γιατρό της πυροσβεστικής, δήλωσε ο Hopper, προσθέτοντας: «Αναμένουμε ότι θα αρνηθούν την ιατρική φροντίδα και θα τους δει ο γιατρός μας που βρίσκεται στη σκηνή και στο λεωφορείο και αξιολογεί τους ασθενείς». Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα, λένε οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών δήλωσε ότι υπήρξε σύγκρουση στις 7:17 μ.μ. στο λεωφορείο της γραμμής Χ27 και παρέπεμψε το CNN στην πυροσβεστική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες. Η αστυνομία παρέπεμψε το CNN στην πυροσβεστική υπηρεσία όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ένα από τα οχήματα παραβίασε κόκκινο φανάρι.