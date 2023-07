Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο παιδιά – ηλικίας 12 και 13 ετών- τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένας 40χρονος έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Φιλαδέλφειας, Ντάνιελ Άουτλο, οι τέσσερις νεκροί ήταν ηλικίας 59, 22 και 20 ετών, ενώ ένα θύμα δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά πιστεύεται ότι ήταν μεταξύ 16 και 21 ετών. Τα παιδιά νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Ο ύποπτος, αναφέρει η Philadelphia inquirer, φέρεται να ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι τύπου AR και ένα πιστόλι, φορούσε γιλέκο και είχε μαζί του επιπλέον γεμιστήρες με πυρομαχικά. Το κίνητρο των πυροβολισμών παραμένει αδιευκρίνιστο.

#Philadelphia 🚨VIDEO of mass shooter opening fire on civilians with a rifle in the Kingsessing neighborhood of Philadelphia leaving 4 dead and 4 others injured. Police have this shooter in custody Video acquired by @MarkFusetti pic.twitter.com/E6MKmBiIEC — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) July 4, 2023

«Είμαι τρομοκρατημένος από τις αναφορές για πυροβολισμούς στη νοτιοδυτική Φιλαδέλφεια. Η καρδιά μου είναι με τους αγαπημένους και τις οικογένειες όλων των εμπλεκομένων και στέλνω τις προσευχές μου στα θύματα», ανέφερε στο Twitter ο δήμαρχος, Jim Kenney. «Ευχαριστώ ειλικρινά την αστυνομία της Φιλαδέλφεια για τη γενναία αντίδρασή της και την επιτυχή σύλληψη ενός υπόπτου. Αυτή η καταστροφική βία πρέπει να σταματήσει» πρόσθεσε.

Horrified by the reports of a shooting in Southwest Philadelphia. My heart is with the loved ones and families of everyone involved, and I send my prayers to the victims. https://t.co/URAmvrUQxL — Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) July 4, 2023