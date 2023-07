Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) και η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας (SVT) ανακοίνωσαν πως ο 68ος ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της Σουηδίας, από τις 7 έως τις 11 Μαΐου.

Welcome back to Malmö! 🇸🇪

Malmö will host #Eurovision for the third time on 7, 9, and 11 May 2024 🥳

All the details here ➡️ https://t.co/9BPywblwx7 pic.twitter.com/VrvZDHgQA7

