Συνέντευξη στο Bloomberg παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (4/7) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει νωρίτερα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τα μνημονιακά δάνεια, «στέλνοντας μήνυμα αυτοπεποίθησης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του», όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «θα είμαστε σε θέση πριν από το τέλος του έτους να αποπληρώσουμε πραγματικά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», συμπληρώνοντας πως αυτό «είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές».

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις», δήλωσε ακόμα και πρόσθεσε ότι «δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην ανάπτυξη, αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό».

