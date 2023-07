Ο Χάτσικο (Hachiko), που στα ιαπωνικά σημαίνει «όγδοος ευοίωνος πρίγκιπας», είναι ο διασημότερος σκύλος στον κόσμο και αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης, φιλίας, αγάπης και πίστης.

Τη φετινή χρονιά και συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του στο Οντάτε της Ιαπωνίας και με αυτή την αφορμή θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις.

Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί στις σελίδες βιβλίων, ενώ έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Πρόκειται για την συγκλονιστική ιστορία του πιο διάσημου Ακίτα, που συνέχισε να περιμένει μέχρι το τέλος της ζωής του το αφεντικό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλική αιμορραγία, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην Ιαπωνία.

Σημειώνεται ότι στις 8 Μαρτίου 1935 περαστικοί βρήκαν τον Χάτσικο πεθαμένο σε ένα δρομάκι κοντά στον σταθμό της Σιμπούγια στο Τόκιο. Στο σημείο όπου περίμενε, έξω από τον σταθμό, έχει φιλοτεχνηθεί ένα μπρούτζινο άγαλμα στο οποίο καθημερινά φωτογραφίζονται εκατοντάδες επισκέπτες.

Today is the day that the famous #Hachiko #dog statue was set up in front of #Shibuya Station. Do you know the story behind it? Let us know in the comment section! pic.twitter.com/DL1suH3cvS

— Tokyo Gov (@Tokyo_gov) April 8, 2019