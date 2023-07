Ένας 24χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Παρίσι, την ώρα που μαίνονταν τα επεισόδια σε όλη τη Γαλλία.

Ο 24χρονος, που δεν έχει κατονομαστεί, συμμετείχε τη Δευτέρα σε επιχείρηση έκτακτης ανάγκης στο βόρειο προάστιο Σεν Ντενί. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα της καταπολέμησης πυρκαγιάς στην οποία καίγονταν πολλά οχήματα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Saint-Denis, ένας νεαρός δεκανέας πέθανε παρά το γεγονός ότι του παρασχέθηκε πολύ γρήγορα βοήθεια από τους συναδέλφους του» έγραψε στο Twitter ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Η συνεχιζόμενη βία οδήγησε σε 157 συλλήψεις μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις μπροστά από δημαρχεία σε όλη τη Γαλλία, καθώς ο κόσμος απαιτεί τον τερματισμό των ταραχών.

This isn’t Syria, Iraq, or Afghanistan. This is France where 9% of the population has brought down entire cities!

Where are CNN & BBC now?#FranceRiots #franceViolence #FranceOnFire #FranceHasFallen#FranceProtest #Marseille #Francia #Francja #Fransa #RiotsFrance #Islamophobia pic.twitter.com/VbSBokorhG

— सुनीत भार्गव 🇮🇳 (@bhargav_sonu72) July 3, 2023