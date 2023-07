Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ερίν Ντιπόν Μορετί προέβη σε νέες ανακοινώσεις, προειδοποιώντας τους γονείς των ανηλίκων με 2 χρόνια φυλακή και πρόστιμο 30.000 ευρώ στην περίπτωση που τα παιδιά τους συλληφθούν κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Στο μεταξύ ανοιχτό παραμένει ακόμα και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης το οποίο τίθεται όλο και πιο έντονα από μέρος του πολιτικού κόσμου της Γαλλίας.

Ο 17χρονος Ναέλ που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού κηδεύτηκε το Σάββατο, καθώς η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζεται για περαιτέρω διαδηλώσεις εν μέσω της χειρότερης αναταραχής εδώ και 18 χρόνια, όπως περιγράφει η Guardian τα βίαια επεισόδια.

Φίλοι και οικογένεια παρευρέθηκαν στην ιδιωτική κηδεία στη Ναντέρ του Παρισίου, όπου ο Ναχέλ Μερζούκ σκοτώθηκε την Τρίτη.

Ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το τοπικό τζαμί και ακολούθησε το φέρετρο στο νεκροταφείο, με πολλούς να φωνάζουν «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ». Οι δικηγόροι συγγενών είχαν ζητήσει από τους δημοσιογράφους να μείνουν μακριά από την τελετή, λέγοντας ότι ήταν «μια μέρα για την οικογένεια του Ναέλ».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της θητείας του, ακύρωσε την προγραμματισμένη διήμερη επίσκεψη στη Γερμανία την Κυριακή. Η απόφαση ελήφθη αφού ο Μακρόν αντιμετώπισε κριτική για την παρουσία του σε συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την Τετάρτη, ενώ η χώρα φλεγόταν.

Το Σάββατο, η κυβέρνηση διεξήγαγε άλλη μια συνεδρίαση για την κρίση αυτή, μετά από τέσσερις ημέρες αυξανόμενης βίας και λεηλασιών που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων αλλά και λεωφορείων, τραμ, αθλητικών και ψυχαγωγικών κέντρων και σχολείων.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά την πυρπόληση περισσότερων από 230 κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημαρχείων, και 1.350 οχημάτων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, το οποίο ανέφερε ότι η μέση ηλικία των κρατουμένων ήταν 17 ετών – κάποιοι ήταν μόλις 13. Μάλιστα, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, στοιχεία από τις οποίες επικαλείται η Le Figaro, το 30% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι.

Footage from earlier today showing aftermath of riots in southwest Paris. pic.twitter.com/ARhPcR9BH9

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 1, 2023