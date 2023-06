Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, βρίσκεται σε επαφή με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7 για τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία μετά την εξέγερση του Γεβγκένι Πριγκόζιν. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της μισθοφορικής ομάδας Wagner τόνισε ότι μπήκε στη Ρωσία με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε διάγγελμά του, έκανε λόγο για προδοσία και προειδοποίησε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σκληρή και οι προδότες θα τιμωρηθούν.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ:

«Παρακολουθώντας στενά την κατάσταση στη Ρωσία καθώς εξελίσσεται. Είμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους εταίρους της G7. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα εσωτερικό ρωσικό ζήτημα. Η υποστήριξή μας για την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ακλόνητη».

Closely monitoring the situation in Russia as it unfolds.

In touch with European leaders and @G7 partners.

This is clearly an internal Russian issue.

Our support for Ukraine and @ZelenskyyUa is unwavering.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2023