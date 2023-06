Η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία Airbus ανακοίνωσε σήμερα, ημέρα των εγκαινίων της διεθνούς έκθεσης αεροσκαφών Paris Airshow, την μεγαλύτερη στην ιστορία αεροπορική συμφωνία, με την παραγγελία 500 νέων αεροσκαφών ενός διαδρόμου από τον ινδικό αερομεταφορέα χαμηλού κόστους IndiGo.

Η συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην ιστορία ως προς τον αριθμό των αεροσκαφών, επισκιάζει την προσωρινή αγορά 470 αεροσκαφών από την Air India νωρίτερα εφέτος, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι αερομεταφορείς της Ινδίας σχεδιάζουν να επεκταθούν για να καλύψουν τη ζήτηση στην περιφερειακή ταξιδιωτική αγορά.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε πρώτο το πρακτορείο Reuters.

Done deal. @IndiGo6E has ordered 500 A320neo family aircraft from @Airbus. Aircraft will be delivered between 2030 and 2035. (IndiGo already has an order for aircraft to be delivered by 2030). This becomes the largest order by any airline in commercial aviation history! #PAS23 pic.twitter.com/7T6qyZHrOJ

— Ajay Awtaney (@LiveFromALounge) June 19, 2023