Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα στην επαρχία Μανιτόμπα στον Καναδά, ανέφερε το CBC, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε με πολυμορφικό βανάκι μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προύβεν, είπε στο κανάλι ότι είδε ένα όχημα να έχει βγει από τον δρόμο και να φλέγεται. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ατύχημα» είπε και επισήμανε ότι είδε επίσης μια νταλίκα, το μπροστινό μέρος της οποίας έμοιαζε καμένο.

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 20 περιπολικά και οκτώ ασθενοφόρα.

All available Manitoba RCMP resources are deployed to a mass casualty collision on #MBHwy1 near #MBHwy5. #rcmpmb units from across western MB, incl RCMP Major Crime Services, are on scene to assist along with other first responders. pic.twitter.com/APJdIMSDnP

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) June 15, 2023