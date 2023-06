Γυναίκα κατηγόρησε τον Conor McGregor ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στο Game 4 των τελικών του NBA, αλλά ο αστέρας του UFC αρνήθηκε τον ισχυρισμό, σύμφωνα με το TMZ.

Το περιστατικό φαίνεται ότι έγινε μετά τη λήξη του αγώνα με τους Νάγκετς-Χιτ. Όπως αναφέρει επιστολή που υπογράφει η δικηγόρος Ariel Mitchell, το θύμα φέρεται να βιάστηκε στις αντρικές τουαλέτες, στις οποίες οδηγήθηκε από την ασφάλεια της αρένας. Ο McGregor φέρεται να τη φίλησε με βία και την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ. Το θύμα κατάφερε να χτυπήσει επανειλημμένα τον McGregor με τον αγκώνα και να βγει από τις τουαλέτες.

Αν και η γυναίκα κατήγγειλε την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση, δεν θέλει να υποβάλει μήνυση, με την Mitchell να γράφει στις επιστολές της ότι η γυναίκα επιδιώκει μόνο διακανονισμό με τον McGregor, το NBA και τους Heat.

Οι εκπρόσωποι του McGregor δήλωσαν στο TMZ σε ανακοίνωσή τους ότι «οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς», προσθέτοντας ότι ««ο McGregor δεν θα εκφοβιστεί».

