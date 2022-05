Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να σηματοδοτήσει την απαρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, σχολίασε από το Νταβός ο Τζορτζ Σόρος, επισημαίνοντας πως ο καλύτερος τρόπος για την διαφύλαξη του ελεύθερου πολιτισμού είναι η Δύση να καταφέρει να οδηγήσει στην ήττα τις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η εισβολή μπορεί να είναι η έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο πολιτισμός μας μπορεί να μην επιβιώσει. Ο καλύτερος και ίσως ο μόνος τρόπος για να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας είναι να κερδίσουμε τον Πούτιν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Ο 91χρονος μεγιστάνας μεγαλοεπενδυτής, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τοποθέτησε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως τμήμα της ευρύτερης διαμάχης που μαίνεται μεταξύ των ανοιχτών κοινωνιών της Δύσης και των κλειστών κοινωνιών κρατών, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

