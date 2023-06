«Το Καστελλόριζο είναι Ανατολή και Δύση. Το Καστελλόριζο είναι η Ελλάδα.» Σε αυτές τις δύο φράσεις της ακαδημαϊκού κυρίας Ειρήνης Σαρίογλου, συμπυκνώνεται η φιλοσοφία του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου Beyond Borders, στο οποίο η ίδια κρατά καθήκοντα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας και του οποίου το φετινό πρόγραμμα παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιουνίου στο Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα 20 – 27 Αυγούστου και αυτή θα είναι η 8η έκδοση ενός φεστιβάλ που από το 2016 πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο στο ακριτικό Καστελλόριζο με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) και σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes. Εκτός από τους παραπάνω φορείς πολύτιμη συνδρομή για την υλοποίηση της προσπάθειας έχουν προσφέρει φορείς παγκόσμιου βεληνεκούς όπως οι ZDF, ARTE, BBC, RAI TV κ.α.

Αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ευρώπης, το Βeyond Borders εξακολουθεί να διατηρεί αυτούσια την ταυτότητά του. «Σημασία δίνουμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα» όπως χαρακτηριστικά είπε η κα Σαρίογλου, η οποία συχνά αποκαλεί το φεστιβάλ «μπουτίκ».

Παρ’ όλ’ αυτά, φέτος, το φεστιβάλ του Καστελλορίζου εκτείνεται ακόμα περισσότερο πέρα από τα σύνορα, καθώς είχε ρεκόρ υποβολής ταινιών απ’ όλο τον κόσμο, με νέα διαγωνιστικά τμήματα αλλά και με το βραβείο FIPRESCI και άλλα νέα βραβεία.

Για την ακρίβεια, 853 συμμετοχές έλαβε φέτος το φεστιβάλ, οι οποίες προήλθαν από 93 διαφορετικές χώρες. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 30 παγκόσμιες, διεθνείς και πανελλαδικές πρεμιέρες. Δεκαοκτώ ταινίες θα συμμετέχουν εντός διαγωνισμού στο κύριο πρόγραμμα του 8ου Beyond Borders, ανάμεσα στις οποίες και οι ελληνικές «Πένθος- Αυτοί που μένουν» των Μυρτούς Πασαλίδου και Μαρίας Λούκα, «Roofless Dreams» του Σωτήρη Δανέζη, «Φύλα καπνού» του Στάθη Γαλαζούλα και «Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος ο καθένας με την μουσική του» των Αντώνη κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου.

Την πρεμιέρα τους στην Ελλάδα θα κάνουν ταινίες όπως οι «Hours of Ours» του Κμοτούτς Ναπαταλούνγκ (Ταϊλάνδη), «Scenes with my father» της Μπισέρκα Σουράν (Ολλανδία) και «Uncanny me» της Καταρίνα Πέτκε (Γερμανία). Ταινίες που σύμφωνα με την κυρία Σαρίογλου καλύπτουν πολλά φλέγοντα ζητήματα, από την λογοκρισία και τον ξεριζωμό μέχρι την εσωτερική μετανάστευση.

Ταινία έναρξης θα είναι το «Γελαστό παιδί» του Αλαν Γκίλσελαν, που ξετυλίγει το νήμα ενός τραγουδιού που γράφτηκε ως φόρος τιμής στον Ιρλανδό επαναστάτη Μαικλ Κόλινς, μεταφράστηκε από τον Βασίλη Ρώτα και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και ταινία λήξης η «Tricks on the dead» του Τζόρνταν Πάτερσον με θέμα το πρώτο μεταναστευτικό κύμα των Κινέζων εργατών στην Ευρώπη..

Αναπτυγμένο όμως με 234 συμμετοχές ήταν και το διαγωνιστικό τμήμα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που περιλαμβάνει 24 ταινίες οι οποίες θα κριθούν από διαφορετική επιτροπή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος θα υπάρξουν παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, με ανερχόμενους κινηματογραφιστές αλλά και με διεθνώς ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, με ανανεωμένη οπτική ταυτότητα και με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σημασία στην εκπαίδευση

Καθότι εκπαιδευτικός η ίδια, στη γενέτειρά της την Κωνσταντινούπολη, η Ειρήνη Σαρίογλου δίνει μεγάλη έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ Καστελλορίζου, στην φιλοσοφία του οποίου υπάρχει επίσης η έννοια και η σημασία της «αίσθησης του καλού του συνόλου. Το “μαζί”, η αλληλεγγύη, είναι κάτι που χρειάζεται όχι μόνο το καστελλόριζο αλλά όλη η Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ.

Ποικιλία θα υπάρξει και σε άλλες εκδηλώσεις ανάμεσα στις οποίες η εικαστική έκθεση της Γεωργιάννας Νταλάρα στην υπαίθρια Αγορά του νησιού, η έκθεση γλυπτικής του Αλέξανδρου Ζυγούρη και οι βιβλιοπαρουσιάσεις που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος / συγγραφέας Παύλος Μεθενίτης.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, μέσω skype, μίλησαν τόσο ο κ. Μισέλ Νολ, Πρόεδρος Ecrans des Mondes και Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης Beyond Borders, όσο και ο κ. Κλάους Εντερ Γενικός γραμματέας της FIPRESCI, Διεθνούς Ενωσης Κριτικών κινηματογράφου, η οποία θα δώσει και το δικό της βραβείο στο τέλος της διοργάνωσης. Μέλος της Ελλάδας στην επιτροπή της FIPRESCI θα είναι ο κ. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν επίσης οι Μαριάννα Οικονόμου ,σκηνοθέτις, μέλος προκριματικής επιτροπής και Εύα Στεφανή ακαδημαϊκός, σκηνοθέτις και μέλος της κριτικής επιτροπής του κυρίου προγράμματος στην οποία πρόεδρος θα είναι ο κ. Βόλφγκανγκ Μπέργκμαν Εκτ. Διευθυντής ARTE.

Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι η σκηνοθέτις / ακαδημαϊκός Κάριν Γιούρτσικ, ο σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΑΕΙ Cyprus Film Festival και Γιόρνταν Πάτερσον, σκηνοθέτης και παραγωγός.