Η Beyoncé αφιέρωσε χρόνο στη συναυλία της στο Παρίσι στην αείμνηστη τραγουδίστρια Tina Turner, η οποία πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

«Θέλω λίγο χρόνο για να τιμήσω την Tina Turner» ακούγεται να λέει η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια στο πλήθος που παρακολούθησε τη συναυλία της στη γαλλική πρωτεύουσα την περασμένη Παρασκευή σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν είστε θαυμαστές μου, είστε θαυμαστές της Tina Turner. Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή χωρίς την Tina Turner, οπότε θέλω να φωνάξετε, ώστε να νιώσει την αγάπη σας. Αισθάνομαι τόσο ευλογημένη που μου επιτράπηκε να δω τη λαμπρότητα της».

“If you’re a fan of mine, you’re a fan of Tina Turner. I wouldn’t be on this stage without Tina Turner. I want you guys to scream so she can feel your love. I feel so blessed that I was alive to witness her brilliance.”

