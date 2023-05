Οσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα χορεύουν παραληρηματικά, τραγουδώντας ταυτόχρονα με ψυχή και φωνή βραχνή από την έκσταση της στιγμής, όπως εκείνη δίδαξε, η Tina Turner θα ζει ακόμα. Κι ας άφησε την τελευταία της πνοή στις 24 Μαΐου στην Ελβετία.

Η Tina Turner, γεννηθείσα Anna Mae Bullock, κατέκτησε την κορυφή βάζοντας φωτιά στις σκηνές που τραγούδησε με την ατόφια χροιά της φωνής της και τους ξέφρενους, ολόιδρους χορούς της, που ζήλεψε κι ο Mick Jagger. Το σπλαχνικό μεγαλείο της φωνής της, όμως, μαρτυρούσε μια γυναίκα που γνώριζε πολύ καλά από πόνο.

Η Tina Turner υπέμεινε μια ζωή τόσο σκληρή που όσες δραματοποιήσεις της ζωής της ή ντοκιμαντέρ κι αν γυριστούν, είναι πιθανόν να μην καταφέρουν να εξαντλήσουν τα βάθη της.

Ξεκίνησε την καριέρα της, η οποία διήρκεσε πάνω από μισό αιώνα, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Τότε άρχισε να τραγουδάει με τον Ike Turner και το συγκρότημά του, τους Kings of Rhythm. Την αρχή τραγουδούσε περιστασιακά, αλλά σύντομα έγινε το αστέρι του γκρουπ και σύζυγος του Ike Turner.

Η Turner κακοποιήθηκε επί μακρόν από τον σύζυγο της, ο οποίος ήταν αυταρχικός, βίαιος και, από τη δεκαετία του ’70 και μετά, απελπιστικά εθισμένος στην κοκαΐνη. Τον εγκατέλειψε το 1976, έχοντας τίποτα περισσότερο από 36 σεντς και μια προπληρωμένη κάρτα καυσίμων στην τσέπη της.

Μέσα όμως σε κάτι λιγότερο από μια δεκαετία, η Tina Turner έκανε ένα από τα μεγαλύτερα come back στην ιστορία της ποπ μουσικής, με την ανεξίτηλη φωνή της να βοηθά το άλμπουμ της «Private Dancer» του 1984 να γίνει πολυπλατινένιο.

Ακολουθούν μερικές από τις σπουδαιότερες μουσικές στιγμές της Tina Turner, δισκογραφικά και κινηματογραφικά.

A fool in love (1960)

Οι πρώτες R&B επιτυχίες του Ike και της Tina ήταν γεμάτες ωμό δυναμισμό. Ταυτόχρονα, ήταν βαθιά ανατριχιαστικές ως προς το στιχουργικό τους περιεχόμενο. Το πρώτο single του ντουέτου σύστησε στο κοινό τη larger-than-life φωνή της Tina, η οποία τραγουδάει για μια προβληματική σχέση στην οποία ο άντρας της την κακομεταχειρίζεται.

I Idolize You (1960)

Eίναι σχεδόν αδύνατο να ακούσει κανείς αυτό το τραγούδι σήμερα χωρίς να αναλογιστεί τον τρόμο που βίωνε η Turner την εποχή που τραγουδούσε με όλο της το είναι όσα χρόνια αργότερα θα αποκάλυπτε πως σκιαγραφούσαν στην πραγματικότητα το γάμο της με τον Ike.

It’s gonna work out fine (1961)

Το τραγούδι που έγραψε η Rose Marie McCoy μαζί με τους Joe Seneca και James Lee για τους Ike & Tina έμελλε να γίνει και η μεγαλύτερη επιτυχία των πρώτων τους χρόνων ως ντουέτο, και να φτάσει στο Νο. 2 του Billboard R&B chart και στο Top 20 της pop.

River Deep, Mountain High (1966)

Το 1966, ο παραγωγός Phil Spector, αφού άκουσε τo Ike and Tina Turner Revue στο Galaxy Club του Los Angeles, προσφέρθηκε να αναλάβει την παραγωγή του επόμενου τραγουδιού τους με την προϋπόθεση ότι ο Ike Turner θα έμενε μακριά από το στούντιο. Το αποτέλεσμα, το «River Deep, Mountain High», απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας μόλις και μετά βίας στο Top 100, αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας δεύτερης καριέρας για την Tina Turner.

Proud Mary (1971)

«We never ever do nothin’ nice and easy. We always do it nice and rough». Έτσι παρουσίαζε πάντα η Tina τη μεγαλύτερη επιτυχία της με τον Ike, ένα καταιγιστικό remake των Creedence Clearwater Revival που έφτασε στο Νο. 4 και κέρδισε βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B ερμηνεία.

Nutbush City Limits (1973)

Eνα ημι-αυτοβιογραφικό τραγούδι που γράφτηκε από την Tina Turner και μνημονεύει την επαρχιακή γενέτειρά της Nutbush στην κομητεία Haywood του Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά κυκλοφόρησε ως single από την United Artists Records τον Αύγουστο του 1973 και ήταν μία από τις τελευταίες επιτυχίες που κυκλοφόρησε μαζί το δίδυμο Ike & Tina Turner.

The Acid Queen (1975)

Γραμμένο από τον Pete Townshend, το τραγούδι «The Acid Queen» αποτελεί το ένατο τραγούδι του άλμπουμ «Tommy» των Who. Για την κινηματογραφική εκδοχή του, τον ρόλο της Acid Queen πήρε η Tina Turner, η οποία μέχρι τότε είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα παγκοσμίου φήμης σύμβολο του σεξ και το όνομά της είχε γίνει σύνθημα γυναικείας ενδυνάμωσης.

What’s love gotta do with it (1984)

Τη δεκαετία του 1980, η Tina ήταν στα 40 της και είχε ξεπεράσει προ πολλού τον Ike. Tο brand της τώρα ήταν η επιβίωση. Τα τραγούδια του προσωπικού της άλμπουμ «Private Dancer», με το οποίο έκανε την επανάστασή της, γράφτηκαν κυρίως από άντρες, αλλά ταίριαζαν απόλυτα στο πρότυπο της ανεξάρτητης γυναίκας που δεν παραιτείται.

We don’t need another hero (1985)

Μια δεκαετία μετά τον ρόλο της ως Acid Queen, η Tina Turner εμφανίστηκε στο πλευρό του Mel Gibson στο δυστοπικό φιλμ «Mad Max: Beyond Thunderdome», ενώ ερμήνευσε και το τραγούδι της ταινίας, «We Don’t Need Another Hero», το οποίο αποτελεί ένα καθαρόαιμο torch pop της δεκαετίας του ’80.

The Best (1989)

Το «The Best», το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά από την Bonnie Tyler, είναι ένα τραγούδι που εξυμνεί τον έρωτα. Όταν το ακούς όμως από τα χείλη της Tina Turner αυτόματα μετατρέπεται σε ένα ύμνο αυτοεκτίμησης και αγάπης προς τον εαυτό.