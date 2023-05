Τα νερά στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, μία από τις κυριότερες αρτηρίες της πόλης και ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά αξιοθέατα, έγιναν πράσινα, με τις Αρχές της πόλης να διεξάγουν έρευνα.

«Ο νομάρχης συγκάλεσε επείγουσα συνάντηση με την Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί η προσέλευση του πράσινου υγρού» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της περιφέρειας του Βένετο, Luca Zaia.

Τοπικοί αξιωματούχοι,σύμφωνα με το CNN, συνέλεξαν δείγμα από το πράσινο νερό, εξέτασαν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ ρωτήθηκαν και αρκετοί γονδολιέρηδες για το αν είδαν ύποπτες κινήσεις πριν τα νερά γίνουν πράσινα.

A mysterious patch of green liquid has appeared in the iconic #GrandCanal in #Venice. #Italian Police are investigating the source of the unknown substance#Italy #Radioactiv #Trending #Viral pic.twitter.com/Ay9JOkjLNc

