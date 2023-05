Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα έναν Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, με τον στρατό του Ισραήλ να κάνει λόγο για ανταλλαγές πυρών στη διάρκεια επιδρομής. Ο Άσραφ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ, 37 ετών, «σκοτώθηκε από την ισραηλινή κατοχή» στην πόλη Τζενίν στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, διευκρίνισε το παλαιστινιακό υπουργείο.

Ο Ιμπραχίμ ήταν αξιωματικός των παλαιστινιακών υπηρεσιών Πληροφοριών, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa, το οποίο μετέδωσε εικόνες από το πλήθος που συγκεντρώθηκε στην κηδεία του.

Watch: #Palestinians participate in the funeral procession of Ashraf Mohammad Ibrahim, 37, a former prisoner and an officer in the General Intelligence Service, who died after sustaining wounds from explosive bullets that hit his abdomen and chest by Israeli forces in Jenin. pic.twitter.com/GMCsxdMTld

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 29, 2023