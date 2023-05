Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι έφτασε στην Σαουδική Αραβία για τη σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου που διεξάγεται στην Τζέντα, πριν από την αναμενόμενη επίσκεψή του στην Ιαπωνία όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο ουκρανός πρόεδρος γράφει: «Ξεκινώ την πρώτη μου επίσκεψη στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να ενισχύσω τις διμερείς σχέσεις και τους δεσμούς της Ουκρανίας με τον αραβικό κόσμο. Πολιτικοί κρατούμενοι στην Κριμαία και προσωρινά κατεχόμενα εδάφη, επιστροφή του λαού μας, ειρηνευτικό σχέδιο, ενεργειακή συνεργασία. Το Βασίλειο της Σουδικής Αραβίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας σε ένα νέο επίπεδο»

