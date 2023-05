Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας. Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο τσουνάμι που είναι πιθανό να φτάσει σε ακτίνα ως και 1.000 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός έγινε σε βάθος 37 χιλιομέτρων, σε απόσταση 333,8 χιλιομέτρων από τις ακτές της Νέας Καληδονίας.

«Με βάση τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανό να πλήξουν ακτές σε απόσταση ως και 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο», τόνισε το PTWC σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του.

Προτροπή για επαγρύπνηση

Κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να επαγρυπνούν και διευκρίνισε πως υπάρχει κίνδυνος για τη Νέα Καληδονία, τα νησιά Φίτζι και το Βανουάτου. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ανέφερε πως απειλείται η νήσος Λόρδος Χάου.

A prelim M7.7 earthquake has occurred in the Loyalty Islands region at 2:57pm FJT, southwest of Fiji. According to PTWC there is a “potential tsunami threat” to Fiji. Follow advice from local authorities as the situation is assessed. Recorded on my @raspishake. pic.twitter.com/L2srDZ86Cr — Fiji Earthquakes & Weather (@FijiEarthquakes) May 19, 2023

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Ζηλανδίας έγραψε στο Twitter ότι αξιολογεί αν ο σεισμός «αποτελεί απειλή για τσουνάμι στη Νέα Ζηλανδία».

We are assessing whether the M7.7 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS earthquake poses any tsunami threat to New Zealand. If a tsunami has been generated it is not likely to arrive in New Zealand for at least 1 hour hours. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) May 19, 2023

This map shows affected areas. Strong currents and surges can injure and drown people. People in or near the sea in these areas should move out of the water, off beaches and shore areas and away from harbours, marinas, rivers and estuaries. More info at https://t.co/ccVFYR8001 pic.twitter.com/klTgDFHh4C — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) May 19, 2023

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP/Reuters