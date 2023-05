Ο επτά φορές υποψήφιος για Όσκαρ Mike Leigh ετοιμάζει τη νέα του ταινία στο Λονδίνο σε συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Οπως αποκαλύπτει το Deadline, τα γυρίσματα της ταινίας μόλις ξεκίνησαν. Οσον αφορά το θέμα του έργου, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει να κάνει με τη διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων στον κόσμο μετά την πανδημία.

