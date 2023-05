Τα πρώτα δυο εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346 καλωσόρισε σήμερα Πέμπτη (11/5) το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Τα υπερσύγχρονα διθέσια αεροσκάφη από το μεσημέρι, είναι πλέον στις υπηρεσίες και βαμμένα στα χρώματα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αφού πρώτα ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες πτητικές τους δοκιμές τις εγκαταστάσεις της «Leonardo» στο Μιλάνο από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα.

Η απόκτηση των εν λόγω εκπαιδευτικών αεροσκαφών από την χώρα μας έρχεται ως ακόλουθο, της προετοιμασίας της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ελλήνων πιλότων, για την μετάβαση στην εποχή των F-16 Viper, των Rafale και των F-35.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προετοιμάζει την Τρίτη 16 Μαϊου επίσημη τελετή παράδοσης παραλαβής των νέων αεροσκαφών, τα οποία αποκτήθηκαν με την ολοκλήρωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αντίστοιχου υπουργείου του Ισραήλ.

The first 2 new 🇬🇷training Aircraft M-346 landed. New era!!! WELCOME#Hellenic_MOD #HNDGS pic.twitter.com/eVHuAFr07Z

— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) May 11, 2023