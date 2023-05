Στους 133 ανέρχονται οι νεκροί στο δάσος Σακαχόλα στη νοτιοανατολική Κένυα, όλοι θύματα του πάστορα Paul Mackenzie, ηγέτη της Good News International Church, που διέταξε τους πιστούς να λιμοκτονήσουν -ανάμεσά τους και πολλά παιδιά- για να πάνε στον παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου.

Κάποια από τα θύματα στραγγαλίστηκαν ή ξυλοκοπήθηκαν, αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Τζόχανσεν Οντούορ.

«Έχουμε πολλούς τάφους σε αυτό το δάσος και ως εκ τούτου οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά οργανωμένο έγκλημα» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κιθούρε Κιντίκι στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο δάσος, όπου εργάτες που φορούσαν στολές προστασίας και μάσκες έσκαβαν τάφους. Ο Κιντίκι είχε δηλώσει νωρίτερα στο Twitter, όπως μετέδωσε το Reuters, ότι οι νεκροψίες σε 112 πτώματα που είχαν εκταφεί ή ανασυρθεί είχαν ολοκληρωθεί.

Όπως μετέδωσε το Anadolu η περιφερειακή επίτροπος Rhoda Onyancha ανακοίνωσε ότι 566 άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή, κάποιοι εκ των οποίων ήταν μέλη της εκκλησίας και φέρεται να έχουν ταφεί στο σημείο.

Coast Regional Commissioner Rhoda Onyancha, who announced the latest death toll to the media Tuesday, also revealed that 566 people have gone missing in the area and some who were members of the church are suspected to have been buried at the site.

Σε ορισμένα από τα πτώματα που βρέθηκαν στο δάσος έλειπαν κάποια όργανα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που εγείρει υποψίες για «εμπόριο οργάνων». Μέχρι σήμερα, 65 άνθρωποι έχουν βρεθεί ζωντανοί στη Σακαχόλα. «Αυτό που βιώνουμε σήμερα στη Σακαχόλα είναι μια από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει ζήσει ποτέ η χώρα μας», τόνισε ο Κιντίκι.

Ο Mackenzie, ένας πρώην οδηγός ταξί που αυτοανακηρύχθηκε πάστορας πριν από περίπου 20 χρόνια, διώκεται για «τρομοκρατία». Δικαστήριο της Μομπάσα αναμένεται να αποφασίσει αύριο 11/5 εάν θα παραταθεί η κράτηση του ίδιου και των 17 συγκατηγορουμένων του για 90 ημέρες. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και η σύζυγός του.