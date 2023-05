Από τον πρώτο ημιτελικό του 67ου διαγωνισμού της Eurovision, που έλαβε χώρα χθες βράδυ στην εντυπωσιακή Μ&S Bank Arena στο Λίβερπουλ, κρατάμε σίγουρα ένα όνομα. Αυτό της 22χρονης Ισραηλινής διαγωνιζόμενης Noa Kirel. Η δυναμική ερμηνεία της νεαρής ποπ σταρ όχι μόνο της χάρισε μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, αλλά αναζωπύρωσε τις ισραηλινές ελπίδες για μια πέμπτη νίκη στον διαγωνισμό.

Προτού όμως βρεθεί να εκπροσωπεί το Ισραήλ στη Eurovision, η 22χρονη Noa Kirel είχε ήδη διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη χώρα της ως τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και χορεύτρια. Καθώς φαίνεται, τώρα, στον κατάλογο των διακρίσεών της είναι έτοιμη να προσθέσει και το «νικήτρια της Eurovision».

Η Kirel στοχεύει όσο το δυνατόν ψηλότερα και η χθεσινοβραδινή performance της σίγουρα την φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους της. Ανεβάζοντας τον πήχη κατακόρυφα, η performance της νεαρής Ισραηλινής είχε λίγο απ’ όλα: ένα τραγούδι που συνδυάζει διάφορα είδη μουσικής – ξεκινά λίγο δραματικά, αλλά γρήγορα το γυρνά σε ποπ χιτάκι, έπειτα ακολουθεί μια γέφυρα που θα μπορούσε να ανήκει σε μια μελωδική μπαλάντα αλλά αμέσως ξεκινά το μπιτάκι -, προσεγμένους φωτισμούς, πυροτεχνήματα και πολύ, πολύ χορό.

Ω, ναι… Μετά από την «phenomen-phenomen-phenomenal» performance του «Μονόκερου» της, η Noa Kirel ρωτά το κοινό αν θέλει να τη δει να χορεύει και στη συνέχεια μένει μόνη στη σκηνή και κλείνει με ένα solo χορευτικό σόου διάρκειας σχεδόν μισού λεπτού, στο οποίο εκτελεί άψογα την ίδια περίπλοκη και έντονη χορογραφία που βλέπουμε στο μουσικό βίντεο, κάνοντας μέχρι και τούμπες στον αέρα.

Μπορεί να είναι μόλις 22 ετών, αλλά η Noa Kirel έχει ήδη μια γεμάτη καριέρα. Ξεκινώντας την πορεία της στη βιομηχανία της showbiz σε ηλικία μόλις 14 ετών, η Noa έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και έχει υπάρξει κριτής στο Israel’s Got Talent. Έχει επίσης κερδίσει πέντε βραβεία MTV.

Με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, ακόμη και η Βρετανίδα Mae Muller παραδέχτηκε ότι έχει «το μεγαλύτερο girl crush» για τη Noa.

i also have the biggest girlcrush on noa kirel help

— Mae Muller (@maemuller_) March 11, 2023