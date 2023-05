Η 5η και τελευταία σεζούν του λατρεμένου «Stranger Things» δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το Netflix και οι λοιπές πλατφόρμες streaming να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη συμφωνία με τους σεναριογράφους της σειράς.

Η παραγωγή της 5ης σεζόν ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Ιούνιο, αλλά η άρνηση του Netflix να πληρώσει στους σεναριογράφους τα οφειλόμενα δεν άφησε στους Matt και Ross Duffer άλλη επιλογή από το να κατέβουν κι αυτοί σε απεργία μαζί με τους υπόλοιπους σεναριογράφους του Χόλιγουντ. Τα αδέρφια δημοσίευσαν στο Twitter μια δήλωση που εκφράζει την υποστήριξή τους στην απεργία της συντεχνίας των σεναριογράφων της Αμερικής, λέγοντας ότι τα γυρίσματα δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία.

Η 4η σεζόν του Stranger Things αποτέλεσε κορυφαία στιγμή για το Netflix όσον αφορά την τηλεθέαση, καθώς η σειρά ξεπέρασε το πολυπόθητο όριο του 1 δισεκατομμυρίου ωρών προβολής. Χάρη στις προσπάθειες των σεναριογράφων, είχε επίσης εντυπωσιακά μεγάλη απήχηση στους θαυμαστές, πλάθοντας μερικές από τις καλύτερες ιστορίες που έχει δει η σειρά.

Η 5η σεζόν αναμένεται να κλείσει κάθε εκκρεμότητα στο Hawkins, εξερευνώντας τελικά τι είναι το Upside Down, καθώς αυτό αρχίζει να μολύνει τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, η νέα σεζόν θα φέρει τον Will (Noah Schnapp) πίσω στο προσκήνιο. Σημαντικά σημεία της πλοκής κρατούνται μυστικά, αλλά όπως παραδέχτηκε ο παραγωγός Shawn Levy πριν από περίπου ένα χρόνο: «Δεν νομίζω ότι έμεινε ούτε ένα μάτι στεγνό στο δωμάτιο όταν άκουσε το συναισθηματικό pitch out για την ιστορία».

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023