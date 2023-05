Οι βουλευτές στην πολιτεία της Φλόριντα ψήφισαν χθες, Πέμπτη (04/05), νομοσχέδιο που απαγορεύει στην ιατρική κοινότητα να προσφέρει ορμονική ή χειρουργική θεραπεία σε ανήλικους που επιθυμούν να κάνουν φυλομετάβαση, μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζει ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Το νομοσχέδιο αναφέρεται στις χειρουργικές επεμβάσεις, τις θεραπείες που εμποδίζουν την εφηβεία ή τη λήψη ορμονών.

BREAKING: The FL House just passed three anti-trans bills that target trans youth, the drag community, and trans folks seeking medical care. The anti-drag bill is headed to @GovRonDeSantis ‘ desk.

Call him and let him know what you think: (850) 717-9337. https://t.co/W6qvJ2Ig3E pic.twitter.com/6jawAa8fyu

— Equality Florida (@equalityfl) April 19, 2023