Αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και δρόμος έκλεισε χθες Πέμπτη στη Γουατεμάλα, αφού εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το ηφαίστειο Φουέγο, σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, το πιο ενεργό σε όλη την κεντρική Αμερική, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

«Πυροκλαστικές ροές κατεβαίνουν στα φαράγγια», στις πλαγιές του κώνου του ηφαιστείου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών (CONRED).

Λόγω των κινδύνων που εγείρουν αυτές οι ροές -αναβλήματα αποτελούμενα από θανατηφόρα αέρια, ατμοποιημένο νερό, συντρίμμια, λιωμένα βράχια με υψηλές θερμοκρασίες, που κατεβαίνουν τις πλαγιές «με μεγάλη ταχύτητα»- κάπου 350 κάτοικοι κοντινών χωριών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της CONRED, ο Ροδόλφο Γκαρσία. Άλλοι 130.000 άνθρωποι μπορεί να διατρέξουν κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι αρχές μερίμνησαν να ανοίξουν δεκατρία καταφύγια, που έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν περίπου 7.600 ανθρώπους, πρόσθεσε.

Η στήλη που υψώθηκε στον ουρανό από τον κρατήρα, αποτελούμενη από αέρια και ηφαιστειακή τέφρα, «έχει φθάσει σε ύψος 6.000 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας και μετακινείται προς δυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση», έχει διανύσει πάνω από «50 χιλιόμετρα» και προκάλεσε βροχή τέφρας σε τουλάχιστον επτά χωριά γύρω από το ηφαίστειο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

WATCH 🚨 Guatemala begins evacuations as Fuego volcano erupts, spews huge clouds of ash over farms and towns not far from the capital city.

