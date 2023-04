Και επιτυχημένοι μάνατζερς από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, και αθλητές ιστιοπλόοι. Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκε στην Ελλάδα ο μεγάλος ιστιοπλοϊκός αγώνας των μεγαλύτερων οικονομικών Σχολών στον κόσμο, οι απόφοιτοι των οποίων και συναντήθηκαν στις θάλασσες της χώρας μας. Στον αγώνα, οι Έλληνες ιστιοπλόοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κέρδισαν το 4ο και το 5ο βραβείο.

Έτσι, δύο πληρώματα αποτελούμενα από ομάδες φοιτητών και αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων (Executive MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπροσώπησαν και φέτος την Ελλάδα στο 17ο Global MBA Trophy που διοργανώνεται από το London Business School σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, στο Μικρολίμανο. Πρώτο στον αγώνα βγήκε το γαλλικό «HEC Paris», δεύτερο το αμερικανικό «Wharton School of the University of Pennsylvania» και τρίτο το «Tuck School of Business at Dartmouth».

Το Global MBA Trophy αποτελεί ένα διεθνή θεσμό που περιλαμβάνει ιστιοπλοϊκούς αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου στους οποίους λαμβάνουν μέρος απόφοιτοι και φοιτητές των καλύτερων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων του κόσμου. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν πληρώματα από τους διοργανωτές του London Business School, αλλά και τα πανεπιστήμια INSEAD, Cambridge, HEC Paris, Kellogg, MIT Sloan, Said Oxford, Bocconi, Darmouth, Wharton, IE Madrid, Imperial κ.α.

Πως ξεκίνησε ο θεσμός; Κάπως …εκπαιδευτικά. Στόχος του ήταν το να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να έχουν μια ευκαιρία να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες ενός απόφοιτου ΜΒΑ που έμαθαν στα πανεπιστήμια τους, απο την θέση του «καπετάνιου». Η ιστιοπλοΐα άλλωστε αποτελεί μία εμπειρία που απαιτεί δεξιότητες ηγεσίας και ομαδικότητας, στρατηγικής σκέψης, ταχύτατης και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων, αντοχής, ομαδικής συνεργασίας, σωστής επικοινωνίας καθώς και διαχείρισης κρίσεων.

Συνολικά η ενέργεια διήρκεσε 4 ημέρες και σ αυτήν εκτός των αγώνων ιστιοπλοΐας διοργανώθηκαν και άλλες εκδηλώσεις με αρκετό lobbying, συζητήσεις, αλλά και συνεργασίες εντός και εκτός πανεπιστημίου.

Όπως δηλώνουν δε οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ο ιστιοπλοϊκός αγώνας που συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη, γυναίκες και άντρες καθώς και επιτυχημένους επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, επανήλθε πλέον με πολλή διάθεση και νέες προκλήσεις μετά από της διακοπή της πανδημίας, πρώτα πέρυσι με έναν μεγάλο αγώνα και στην συνέχεια φέτος με περισσότερες ομάδες και πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Οι ομάδες των πανεπιστημίων επισκέφθηκαν και φέτος με χαρά την Ελλάδα, όπως άλλωστε δήλωναν όλες τις προηγούμενες ημέρες, για να συμμετάσχουν στην διοργάνωση, αλλά να την συνδυάσουν και με μερικές ημέρες διακοπών στη χώρα μας