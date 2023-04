Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα από το Κίεβο ότι προτεραιότητά του είναι η ουκρανική στρατιωτική νίκη επί της Ρωσίας, ενώ το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία θα συζητηθεί τον Ιούλιο κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ευρωατλαντικής οικογένειας, το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, ο κύριος στόχος της Συμμαχίας, των συμμάχων, είναι η εξασφάλιση ότι η Ουκρανία θα νικήσει», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ στο πλευρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

