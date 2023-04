Αναβάλλεται λίγο πριν την εκτόξευσή της η ιστορική δοκιμαστική πτήση του Starship, του μεγαλύτερου πυραύλου που κατασκευάστηκε ποτέ, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Space X του Ελον Μασκ.

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (4:20) ώρα Ελλάδος.

Ο ανώτατος μηχανικός της Space X δήλωσε πως ο διευθυντής πτήσης αποφάσισε «να σταματήσει την εκτόξευση για σήμερα» λόγω ενός προβλήματος με το σύστημα συμπίεσης στον εκτοξευτή Super Heavy.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023